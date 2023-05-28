暢所欲玄：容易成功的姓名

好的名字能在人生的各個階段起到輔助、錦上添花的作用，而名字又寄託着家長對孩子的期盼和祝願，甚麼名字的人更易成功？

名字中帶11劃——興家立業

特點：足智多謀、恪守信用、穩健踏實，行事多順利，能享受到上天庇佑。

在人際關係方面有着圓滑的處事手腕，在內能與長輩晚輩相處得宜，在外能結識到眾多好的人緣，最終憑藉努力興家立業，帶家庭走向富裕的道路。

名字中帶24劃——金錢豐盈

特點：才略智謀出眾，意志堅定，具有文學和貿易的天賦，在事業上成就非凡，容易獲取大筆財富，能夠不依祖業而立身，使父母和下一代輕鬆過上富裕生活。

名字中帶31劃——可享清福

特點：溫良平靜，眼光長遠獨到，對每件事有不同見解，具有領導才能，可憑藉自己驚人的能力博得名譽和榮華富貴，到中晚年的時候可望幸福，享受清福。

名字中帶47劃——權威進取

特點：可享天賦的幸福，身邊的朋友大多非富即貴，事業方面易得友人幫助成就大業，即使遇到困難，進退得宜，有給予子孫福祿的吉運。

玄學名師黃楚淇