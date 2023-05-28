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Hebe 5.5萬張門票 3分鐘售罄
台灣天后田馥甄（Hebe）將於今年8月重返台北小巨蛋舉行5場個唱，門票昨晨開賣，5萬5,000張門票於3分鐘內完售！對於5場門票被秒殺，Hebe昨日表示開心得差點「喪失道行」：「剛完成內觀修習出關，一打開手機收到消息，開心到幾乎打破這些天修行的平等心！辛苦大家了！」
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