龍婷攜10萬來港追夢

憑《中年好聲音》成名的龍婷日前接受車淑梅訪問，透露2017年向爸爸取了10萬元來港發展，當時打算如找不到機會及花光金錢，就會返回瀋陽。她來港後以1個月時間苦練100首歌，曾應徵兼職侍應，但因太斯文而被「彈鐘」。提到在旺角街頭獻唱，她表示：「有一天賺了800元，我沒有偷搶騙，是他們心甘情願支持我。」