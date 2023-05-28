退團後回勇 So Ching投入教舞 笑臉重現

藝人蘇芷晴（So Ching）早前在毫無預警下宣布退出女團COLLAR，最近已重返跳舞老師行列，在舞蹈學校開班。退團後首度露面的她狀態大勇，從課堂片段所見其舞姿奔放，面上更展露笑容，與拍檔Carol充滿默契，學生不時拍手歡呼。

課堂翌日，So Ching轉貼拍檔的照片，表示：「好喜歡見到熟悉同陌生的面孔都好投入同enjoy。多謝你哋每一位！我們做到了。」之後發文上載跳舞片：「識咗咁耐第一次夾嘢！唔知講咩好，好幸運有個咁夾的人一齊跳舞。我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺。」由於So Ching之前在退團聲明中表示對未來還未有太多想法，現階段「只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。」如今粉絲見她重拾笑容，紛紛留言送祝福。