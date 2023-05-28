逾百人深圳捧場爭頭位 炎明熹騷小蠻腰冧Fans

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）前日現身深圳出席活動，雖然天氣酷熱，但無損一班粉絲的熱情，不但專程由香港到深圳撐場，更一早到場霸靚位等候偶像出現，逾百名粉絲逼爆現場，擠得水洩不通。千呼萬喚的Gigi終於現身，一身黑色型格打扮大騷小蠻腰，令人眼前一亮。表演前她更主動提出與現場Fans影大合照，相當窩心。Gigi表現相當專業，一口氣連唱三首歌曲，包括《大開眼界》、《最牽掛的》及《好想約你》，更積極地與台下粉絲互動，現場氣氛高漲，歡呼聲此起彼落。唱完歌後，Fans嫌未夠喉不斷大嗌Encore，Gigi相當識做，即興清唱了《戀愛這命題》的一小段，技驚四座。

張敬軒騷「爆肌」身形

與Gigi同是「聲夢」出身的冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）早前獲TVB委以重任，主持新音樂節目《J Music》，連同許文軒擔任主持的《勁歌金榜》及深夜播出的《MUSIC BREAK》，TVB共有三個音樂節目推出。而Gigi在《J Music》中有一個小環節《Gi心批》，她除負責讀出Fans來信，並會幫手「嘗試用佢個腦解答大家嘅煩惱」。至於《勁歌金榜》打頭陣嘉賓便是張敬軒，他近日都算相當忙碌，除了打頭陣任嘉賓外，亦有拍網上綜藝節目《軒公水上遊樂場》，與同門師妹劉若寶等大玩水上遊戲，其中軒仔以紅色浴袍登場，當他站在水中脫下浴袍，一身爆肌即呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起，驟眼看以為他操肌有成，但原來是穿上爆肌衫，以假亂真的程度達100%，相當搞笑。