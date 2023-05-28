Yumi初做主持 怕累拍檔 黃嘉雯擺風水陣 求財不求愛

「聲夢小花」鍾柔美昨日帶愛犬出席活動，透露7隻愛犬喜歡在家中天台曬太陽，非常寫意。首任節目主持的她自言不擅說話，擔心出錯影響拍檔；而黃嘉雯則表示將主持風水節目，乘機學嘢在家中擺風水陣催財運。

鍾柔美（Yumi）、黃嘉雯（Carmaney）、周奕瑋及黃心美等昨日出席《超級毛特兒大賽》宣傳，眾人均帶同愛犬現身，同場還有12強的狗狗，場面熱鬧，不過由於天氣悶熱，一眾主人均自備風扇仔為愛犬散熱。

Carmaney透露即將再主持風水節目，表示現時學懂如何擺風水陣，她說：「都有喺屋企擺啲植物。（旺桃花？）又冇，主要係旺財，搵錢重要啲，我都想要桃花，因為可以代表人緣。（唔想拍拖？）都冇拍拖2年，所以隨緣啦，不過都未有追隨者！」

家中有7隻狗仔的Yumi，透露平日狗狗愛在天台曬太陽：「佢哋鍾意，不過驚中暑，所以都係玩一陣，之後就落去瞓晏覺，有時我都會陪佢哋玩，仲會一齊瞓。」談到首次擔任節目主持，Yumi直言非常緊張，自認向來不擅辭令，擔心講錯嘢，問到現時口才可有進步？她笑說：「今次學識咗執生，係一個好好嘅經驗，不過都可以有更大嘅進步空間。」

心美冇八卦泥鯭心情 而心美則為節目擔任神秘嘉賓，帶同14歲大的愛犬Bacon現身，表示狗狗視力逐漸退化，故趁現在帶牠放眼世界。談到妹妹黃心穎男友泥鯭早前與姜濤粉絲網上罵戰，心美表示：「喺我認識嘅姜濤係好勤力，對工作有要求，希望唔好畀新聞影響到，至於泥鯭呢，件事發生後我見過佢一次，冇八卦，佢係大人會自己面對。（阿妹躺着也中槍，心情有冇受影響？）佢冇乜嘢！」