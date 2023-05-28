中娛星動：輸獎贏口碑 周冬雨情慾戲 全球片商爭住買

「三金影后」周冬雨和內地百億票房小生劉昊然合演的電影《燃冬》，入圍角逐今屆康城影展「一種關注」單元，雖然最終失獎而回，但因電影口碑佳，成功售出多個國家及地區的發行權。

《第76屆康城電影節》的「一種關注」單元頒獎禮在香港時間前晚舉行，導演Molly Manning Walker憑執導的英國電影《How to Have Sex》奪全晚最高榮譽「一種關注」大獎，摩洛哥導演Asmae El Moudir則以《The Mother of All Lies》獲導演獎，比利時電影《AUGURE》奪「New Voice Award」，而摩洛哥電影《Les Meutes》獲評審團獎，惟周冬雨與劉昊然主演的《燃冬》，以及朱一龍孭飛的《河邊的錯誤》兩部內地電影均落敗。

美國媒體讚最佳影片之一

《燃冬》是周冬雨和緋聞男友劉昊然第2次合作的作品，日前該片在全球首映後，爆出劉昊然在片中3次肉搏周冬雨，分別在浴室等上演尺度大膽的情慾戲，更傳男方露股上陣。有網民笑言初踏康城的劉昊然雖然「出征」失敗，但起碼贏了女友周冬雨！雖然該片在康城捧蛋，但口碑和反應甚佳。據美國《Variety》報道，指《燃冬》在數日內獲歐洲及亞洲等買家歡迎，已售出韓國、意大利及希臘等地的發行權，而美國《The Hollywood Reporter》更盛讚該片是本屆影展最佳影片之一。