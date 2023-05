中娛星動：輸獎贏口碑 周冬雨情慾戲 全球片商爭住買

《第76屆康城電影節》的「一種關注」單元頒獎禮在香港時間前晚舉行,導演Molly Manning Walker憑執導的英國電影《How to Have Sex》奪全晚最高榮譽「一種關注」大獎,摩洛哥導演Asmae El Moudir則以《The Mother of All Lies》獲導演獎,比利時電影《AUGURE》奪「New Voice Award」,而摩洛哥電影《Les Meutes》獲評審團獎,惟周冬雨與劉昊然主演的《燃冬》,以及朱一龍孭飛的《河邊的錯誤》兩部內地電影均落敗。