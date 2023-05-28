娛樂

吳彥祖賀老婆生日 回味「第一次」

藝人吳彥祖是圈中的模範丈夫和好爸爸，適逢太太Lisa S.生日，他罕有地透過社交網晒恩愛祝太太生日快樂，更附上一張21年前的相，表示：「這是我和Lisa S.度過的第一個生日，大家應該留意到我帶她去了連鎖快餐店。令人驚嘆的是，在那次大餐之後，她又在我身邊待了21年。生日快樂我的甜心！」
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