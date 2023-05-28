獨家專訪：靠自己安樂啲！ 蔡潔被出價邀做「女友」 拒絕潛規則

蔡潔在新劇中為男友甘願下海成為夜總會的「當家第一頭牌」，網民看得肉緊，不忿其戀愛腦得過分。為投入角色，蔡潔請教做過夜場的朋友，感覺夜場與娛樂圈有點相類似，她自爆初入行時有人出價邀做「女友」，笑言未傾到具體細節已一口拒絕。

蔡潔在《一舞傾城》飾演的Monica是「當家第一頭牌」，80至90年代的濃妝配以大波浪髮型，遭網民大彈唔靚，她有看過所有評論包括負評，試過親自回應網民，同意造型麻麻，網民Like爆。她直言每個女仔試造型時都一定不慣，尤其自己並非零死角，不受濃妝：「我唔係乜嘢造型都Carry到，原本造型係長髮過腰，大波浪頭顯得我頭大同面形唔靚，但因為要保留呢個標誌性潮流，有啲相，我都嗌：『我的天呀！』不過一年後再睇，睇慣咗都接受。」不同角色希望帶來新形象，知道有人認不出她，自言樂於如此：「透過造型同演繹唔同，唔係蔡潔，可能對演員係好事，我個樣係一張白紙，淡妝同濃妝好唔同，希望每個角色喺白紙上畫唔同圖畫。」

劇情講述她為會計師男友何浩文籌錢打官司而下海，近日更推進到發現何浩文偷食地產妹，與男友攤牌時更遭對方掌摑，劇情相當虐心，亦有網民質疑她演的角色戀愛腦得太緊要，引起熱論，蔡潔亦笑言自己少女時都是戀愛腦，但現已改變：「依家大個女，如果另一半有乜事，自己負責番，各有前程，來生再見吧！哈哈！」

「有日唔出Offer點算？」 蔡潔為了拍該劇，曾請教過做過夜場的朋友，發現夜場的門檻，外表並非唯一，覺得與娛樂圈好相似：「唔係靚就得要好醒目，夜場嘅『金魚』，要有技巧服侍客人；娛樂圈既要演好角色，又要面對不同挑戰同評論，遇到複雜情況必需能屈能伸，唔好畀人迷惑到。（有冇人提出過潛規則？）入行冇幾耐有，試過2、3次，我明確表示我冇能力，態度好明確，因為冇傾落去，唔知具體Offer。」她稱對方都是優秀、事業有成人士，笑言想找「合作夥伴」好容易，毋須在她身上糾纏：「都係做番自己，佢哋要求做女朋友，有日唔出Offer點算？靠自己安樂啲，我底線唔可以對唔住自己，屋企人更加唔可以。」