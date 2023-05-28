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龍門陣
戴祖儀自彈自唱Big爆衫
戴祖儀投入演唱，但網民目光卻在另一處。
無綫小花戴祖儀有「長腿女神」的稱號，其「鬼影變幻球」更令人嘖嘖稱奇。她在社交平台分享一段自彈自唱的自拍片，獻唱歌手李榮浩的大熱歌曲《烏梅子醬》，歌聲吸引。她刻意穿上超緊身Tee，逼爆身材令胸前的蝴蝶圖案幾乎飛舞，讓人有無限遐想，網民紛紛讚好。
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