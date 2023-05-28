戴祖儀自彈自唱Big爆衫

無綫小花戴祖儀有「長腿女神」的稱號，其「鬼影變幻球」更令人嘖嘖稱奇。她在社交平台分享一段自彈自唱的自拍片，獻唱歌手李榮浩的大熱歌曲《烏梅子醬》，歌聲吸引。她刻意穿上超緊身Tee，逼爆身材令胸前的蝴蝶圖案幾乎飛舞，讓人有無限遐想，網民紛紛讚好。