官網終於補鑊 Ian重見天日

MIRROR官方社交平台日前發文，圖文並茂教歌迷如何查看會員號碼及辦理手續，但圖片唯獨遮住Ian的樣子，不少人留言怒轟官方欠尊重。有關平台沒有即時作出更改，至近日終於更換新相「補鑊」，在兩張照片中，較大的一張見Ian在當眼位置，另一張則是各人正在玩遊戲的合照，但獨欠Edan。