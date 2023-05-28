MIRROR連搞3場歌迷聚會 Anson Lo恐懼症發作 攻擊Edan後欄

男團MIRROR首次舉辦見面會，與3,600名歌迷零距離接觸，雖然要付費又要抽籤，舞台亦不見落重本，但勝在各成員夠落力。他們在篤波波遊戲中展露瘋狂本性，Anson Lo猛攻Edan敏感部位；獸性大發的Anson Kong（AK）把Tiger按在地上；姜濤則對「香腸形氣球」有無限遐想。

為慶祝官方歌迷會「MIRO」成立1周年，MIRROR昨日在啟德郵輪碼頭舉行3場《Hi MIRO！見面會》，招待共3,600名會員，3場演出內容一樣。大會將舞台設計成家居，未算落重本，但成功吸引已交了440元會費的歌迷再額外支付480元抽籤入場。首場見面會於上午11時舉行，早於活動開始前個多小時，場外已聚集逾千歌迷，他們高舉應援物並大喊口號，當中以姜濤及Anson Lo兩位人氣王的Fans最有氣勢。

MIRROR成員登場後跳唱英文歌《RUMOURS》及《IGNITED》，引來全場瘋狂尖叫，合唱聲震爆會場！各人輪流發表謝詞，當中Anson Lo表示：「好開心你哋可以同我哋繼續行呢條路，因為係唔易行嘅。」Stanley突然感性剖白：「呢段時間係我哋12個嘅考驗，係其中一個最難過嘅時間，但係大家都仲坐喺度陪住我哋。」而姜濤言詞簡潔，但怕醜又開心的表現，令「姜糖」睇到心心眼。

帶歌迷入房換衫 見面會被視為「最值回票價」的環節就是可以與MIRROR成員面對面，更可一嘗肌膚之親！幸運粉絲除了可以與偶像握手外，還可以上台玩遊戲。在「拍紙巾」遊戲中，Ian與歌迷要合力接住飄下來的紙巾，負責放紙巾的AK不停整古做怪，除了吹走紙巾，又突然加快速度；輪到姜濤時，內斂的他愈玩愈放，在AK未放紙巾時已出手貼實紙巾，被隊友笑指出茅招。

去到「爆房」環節，大會安排歌迷進入MIRROR的「睡房」，Anson Lo和Lokman更幫歌迷換上兔仔及熊仔造型睡衣。12子化身男友各出奇謀冧女，圍着歌迷講自創的睡前故事時，姜濤頻頻甜笑；唱出《12》時，Ian蹲地以情深款款的眼神向歌迷放電；Anson Lo坐在另一邊地上相伴，最後還與Tiger拖着歌迷的手行到台前。

姜濤被嘲「難產」 現場歌迷統統中「迷魂咒」，而「鏡仔」同樣玩得開心，去到全場氣氛最高漲的篤波波環節卻爆出「內訌」！事緣在第2場見面會上，有歌迷發現平時笑面迎人的Anson Lo黑面，更突然起身離座及出拳攻擊Edan的後庭，被重擊的Edan未有還拖，只一臉尷尬地坐在另一邊梳化，坐低後望實「施襲者」，但Anson Lo擰歪面並坐前，似要與他保持距離，火藥味濃。

不過去到第3場同一環節時，同樣化身「氣球人」的Anson Lo和Edan並肩而站，Edan不停拍打對方身上的氣球，Anson Lo起初表情極度煩厭，但Edan打多幾次後，他重拾笑容及攬實對方。據知Anson Lo有「爆波恐懼症」，但為了氹歌迷開心只好頂硬上，沒料到Edan卻故意挑機，刻意在他面前出手擠破氣球，所以他才會追打對方以作懲戒！去到第3場時，Anson Lo更豁出去盡情投入玩遊戲。至於AK表現亦極度狂野，一度碌落地，慘遭隊友扯甩氣球衫的他，突然狂性大發反撲其他隊友，將Tiger按在地上並篤爆對方身上的氣球。而姜濤對隊友手上的香腸形氣球相當感興趣，睇到眼定定、笑騎騎，表情趣怪，更任拮唔嬲，未有保護身上的氣球。

活動尾聲，MIRROR落台唱《BOSS》繞場一周，姜濤不停走近歌迷，Anson Lo更大派福利，不停與歌迷擊掌，十足開個唱。場內兩位人氣王鬥親民，場外兩派「鏡粉」則互片，有網民嘲諷姜濤「難產」，相隔約13個月才推出第11首新歌《DUMMY》，歌名更與英國樂隊Portishead的大碟撞名，《DUMMY》填詞人梁栢堅大方回應：「30年前有隻驚世大碟，可以用呢個名，無憾。」至於Anson Lo則被「黑粉」上載瞓棺材的照片，認真大吉利是！