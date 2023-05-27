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李多海晒巨鑽婚戒放「閃」
韓星李多海與拍拖8年的同齡男歌手SE7EN於本月初拉埋天窗，獲大批紅星及粉絲祝福。近日兩口子攜愛犬到瑞士展開蜜月之旅，期間她瘋狂更新社交網，上載當地旅行的靚相，除了與丈夫SE7EN頭貼頭合照晒巨鑽婚戒外，她又換上水着在酒店泳池歎靚景，旅行期間亦不忘抱愛犬到各大景點打卡，幸福滿溢。
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