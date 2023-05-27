斟拍新劇被爆曖昧關係 車銀優金南珠「母子戀」遭反對

韓國26歲「臉蛋天才」車銀優將於52歲女星金南珠孭飛的復仇劇中擔正男主角，2人更會大搞曖昧關係，隨即惹起大批劇迷反對，指女主角年齡比車銀優母親還要大，不想見到2人玩母子戀！

唱而優則演的車銀優新劇一部接一部，繼早前播畢的網劇《Island》後，昨日被爆又接拍了另一部新劇《美好的世界》，將首度挑戰演出醫科大學的學生，自失去雙親後艱苦地獨自成長，並會與52歲女星金南珠扮演的已婚心理學教授發展一段微妙的關係。女方在喪失愛兒後向逃避法律制裁的加害者展開報復，扮演其夫的男星金剛宇則是電視台的記者。

車銀優過往多演高冷男神的角色，對於他有幸與演技派女星金南珠合作，劇迷也認為是琢磨演技的好機會，但知道2人的角色關係曖昧，甚至可能是發展婚外情的不倫題材，大批網民即留言勸阻，指金南珠比車銀優的母親年齡更大，認為雙方年齡差距太大，完全不想看雙方談母子戀：「拜託千祈唔好接拍，男主有戀母情意結？放過車銀優吧！佢做得女主角個仔，仲要談情？」事務所回應稱正積極考慮接拍中，似乎還有轉彎的餘地。另外，車銀優早前因情同手足的男團ASTRO隊友文彬自殺身亡而大受打擊，日前他獲委任為韓國旅遊活動的宣傳大使，終於重現笑容，令不少粉絲大感安慰。

Yoon A俊昊甜蜜造勢 至於將於下月播映的另一部新劇《King the Land》，近日陸續公開女團少女時代成員Yoon A與男團2PM成員俊昊在泳池甜蜜對視的浪漫劇照及海報造勢。而男神金秀賢與神劇《太陽的後裔》女星金智媛早前已為新劇《眼淚女王》開工，日前在韓國某百貨店拍攝外景時被捕獲，金秀賢的新劇造型亦首度曝光，將於年底播映，令劇迷引頸以待！