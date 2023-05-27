暢所欲玄：疑心最重的星座女

第1位：天蠍座

一向都陰謀論很重，在缺乏安全感或信任的情況下，很容易會對別人起疑心，只要對方所做的事有點異常，她都可以想得很複雜，但又不會主動問對方發生甚麼事，而是默默觀察，或只是單方面猜測，主觀地認為對方背後一定有原因，絕不輕鬆。

第2位：雙魚座

直覺力最強星座，也可以說想像力最豐富，基本上對所有人都很信任，但亦會胡思亂想，當直覺力和胡思亂想走在一起時，總是感覺不安，又不懂說出來，可憐的雙魚女那顆敏感的心，就被這些外來影響，變得疑心重重。

第3位：天秤座

跟朋友相聚談天說地是最大樂事，但人多就是非多，當一起討論別人的事時，你一言我一語，很容易就編了一個故事出來，或者將問題愈挖愈多，無事生非絕不是困難事。

第4位：處女座

觀察力最強星座，對瑕疵就最敏感，身邊人很細微的異樣都會看出來，例如嗅到衣服上的香水味、銀行戶口用多了點錢等，隨時都挑起處女座的疑心，所以不要小覷其觀察力所啟動的偵察頭腦。

占星師Ida