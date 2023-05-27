蔡少芬在內地真人騷《乘風2023》第二次公演PK戰中脫胎換骨，偕隊員跳唱快歌《帶我去找夜生活》，表現輕鬆兼充滿自信，令觀眾拍爛手掌。她自爆其夜生活是在廚房弄泡麵跟老公一齊食，認真甜到漏；而排練期間的夜生活，則是與隊員飲啤酒減壓。