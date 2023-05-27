譚詠麟開騷公然「出貓」

樂壇校長譚詠麟（阿倫）與區瑞強為綜藝節目《馬時亨 香港情》任嘉賓，開過近200場紅館演唱會、推出逾1,000首歌的阿倫，提到記歌詞問題即笑不攏嘴，憶述當年開騷時各式各樣「出貓」大法，他說：「寫地下、地氈，基本上成個舞台都係，仲要寫埋邊隻歌到邊隻歌。」