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張敬軒玩水要打格
歌手張敬軒主理的綜藝節目《軒公敲碗》一向玩得，在最新一集中，他率領英皇師弟妹到澳門水上樂園進行遊戲大對決，身穿印有西裝圖案潛水衣的他睇頭欠奉，但搞笑十足，節目尾聲還播出下集預告，見他上半身全被打格，未知會否晒肌呢！他又坐住大水泡玩滑梯，嗌到O晒嘴，非常投入！
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