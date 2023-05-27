娛樂

林襄票選倒灶 16強止步
台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」紅遍亞洲，成員中以林襄人氣最勁，早前來港出席見面會時，更吸引大批Fans逼滿商場！不過，最近有台灣網紅推出「樂天女孩」投票活動，林襄竟大熱倒灶16強止步，連「啦啦隊女神」李多慧亦屈居第二，最終冠軍由陳怡叡奪得。
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