合作搞生意撻着 Gordon陳樂榣宣布有B

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與離婚並育有一女的陳樂榣（Ally），早前在大坑合資開咖啡店，想不到2人既是生意拍檔又是情侶，昨日更宣布有B，認真驚喜！Gordon在社交網寫下愛的宣言：「我會好好照顧你、囡囡及我們的結晶品，I LOVE YOU！」Ally則簡單交代：「多謝你走進我的世界！眼裏有你、心裏有你、現在肚裏也有你的！」

兩人的戀情始於合作投資咖啡店之後，目前Ally懷孕5個半月，一切都在兩人計劃之內，所以感到很開心及感恩，Gordon說：「最初知道Ally有BB，真係好興奮，這是我一直的渴望，我真係好鍾意小朋友，係一個家庭觀念好重嘅人，好開心個天畀咗個咁好嘅禮物我！」又感恩Ally懷孕以來沒甚不適：「因為佢係工作狂，我比較緊張，常勸佢多休息，不過佢抖咗一、兩日，唔習慣無所事事，所以還常開工，希望佢盡量不太操勞，將粗重工作交畀我，至於囡囡（Ally女兒）知道即將升任家姐亦好期待！」

去年10月宣布離婚 Ally大讚Gordon疼錫她及女兒，笑說：「佢對我囡囡愛護有加，這一點更加打動到我，所以拍拖後已計劃組織家庭，不過因為工作太忙，所以婚禮會在BB出世之後才補辦。」

Ally是前女子組合Freeze成員，2012年與商人男友Donald結婚，2015年誕下囡囡Aria，去年10月受訪時表示已單方面申請離婚，結束10年婚姻。