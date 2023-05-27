食得有營：余潔滢起身一杯水 排毒要緊

藝人余潔滢（Zoe）身材苗條，其Keep Fit的心得很簡單：「只有兩個，就係一定要排便順暢同唔好為食！」她習慣起床後首要飲一杯暖水及食維他命補充劑：「啱啱起身嘅腸胃喺飲完暖水之後就會開始郁動，咁去廁所都會順暢啲，排到毒就冇咁容易肥。」

至於早午晚3餐，她習慣正常飲食，沒有戒口，但一定不吃零食及消夜，她早餐會食三文治配咖啡，午餐食水餃麵，至於晚餐可食家常便飯，如蒸魚、西蘭花炒牛肉、雞翼加半碗白飯。Zoe不會限定每日的喝水量或食飯時間：「我冇特別去計飲幾多水，習慣起碼都1公升，如放假通常約7時半晚膳，9時後不再進食。」

缺水人易攰 註冊營養師（澳洲）劉嘉豪表示減肥時容易偏重計算熱量及碳水化合物份量，而忽略了水份的重要性。人身體佔60%是水份，所以減食又減水時，因沒足夠水份支持新陳代謝，容易出現反應遲緩，人易攰，失眠或皮膚異常乾燥情況，因此：「最好每個鐘飲1杯水，如進行168減肥法就要每日飲夠8杯水。」

劉嘉豪