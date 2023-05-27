袁偉豪新歌試唱 蔡思貝加拿大登台 聲沙頂硬上

剛剛推出新歌的袁偉豪在加拿大登台時首次公開演唱，現場觀眾反應極佳，試唱成功的他大感滿足。而最近頻頻飛的蔡思貝甫抵達當地就喉嚨痛，幸好無礙演出，「沙」住唱仍贏得不少掌聲。

藝人袁偉豪（Ben）、蔡思貝、姚子羚及譚俊彥日前到溫哥華宣傳，現時則身處多倫多，昨日完成了一場演出。除了唱歌表演外，他們更與現場觀眾玩遊戲，觀眾反應熱烈，而身在當地的藝人黃淑儀及林嘉華都有撐場，前者更炮製了不少美食給後輩，相當有心。

原來思貝之前落機時有點作感冒，喉嚨極度不適，幸好在溫哥華演出時相當順利，她說：「我都係第一次嚟加拿大，可能連續飛咗幾轉，有少少作病，雖然喉嚨有啲沙，但都好OK嘅！」而她在多倫多演出時更贏得不少掌聲。

感激前輩專誠捧場 至於Ben親自監製兼作曲的新歌《御林軍之壽辰》星期一剛上架，他在這2場演出中都有演唱此曲，新歌試唱反應熱烈，Ben大感開心：「因為疫情關係，佢哋都有3年幾冇搞過實體騷，今次開番好順利。我唱咗新歌同兩首舊歌，反應非常之好，我都好開心，唱咗自己嘅作品送畀大家。」提到林嘉華及黃淑儀都有捧場，他說：「係呀！佢哋好好，我同嘉華哥喺《飛虎》都合作過。」