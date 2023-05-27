G.E.M.唱響頭炮 碧咸駕到被圍 粉絲瘋狂尖叫

碧咸、鋼琴家郎朗、歌手鄧紫棋（G.E.M.）及內地歌手阿雲嘎，前晚現身澳門倫敦人酒店擔任開幕嘉賓，眾人先踏過紅地氈給傳媒拍照，之後與司儀陳貝兒及黃庭鋒暢談感受，及後再現身酒店綜藝館參與開幕儀式及表演，而無綫高層樂易玲亦有畀面撐場。

大批粉絲及市民為一睹碧咸風采一早到場，當其座駕抵埗一刻，現場即傳出瘋狂尖叫聲，場面熱鬧！穿上西裝打煲呔的碧咸心情大靚，於分享感受時表示已有4年未有到來，對今次能再訪此地，認為很有一種回家的感覺，現場所見，其右手背布滿紋身，亦同樣吸睛。此行特別抽空留宿該酒店的他，透露正住在由他親自參與設計的套房中，面對整個房間都有他的相片作背景，他自言也忍不住「打卡」，更為酒店賣廣告，預告稍後將增設哈利波特展覽，還大爆女兒Harper乃超級哈利迷。