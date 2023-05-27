Alessandra開中門凸圍 名模聯手出擊 范冰冰冶艷壓場

年度《美國愛滋病研究基金慈善晚宴》前日在《第76屆康城電影節》舉行，范冰冰的紅裙夠冶艷，場內又與英國男星Alex Pettyfer及沙特阿拉伯電影大亨Mohammed Al Turki合照。活動上有大批國際名模現身，當中巴西名模Alessandra Ambrosio穿上銀色低胸透視晚裝長裙，中門大開，大晒火辣身材；德國名模Heidi Klum穿綠色流蘇毛毛短裙，造型誇張。

比利時名模Stella Maxwell穿黑色低胸晚裝長裙，散發古典荷里活風采，而巴西名模Izabel Goulart亦以黑色露肩低胸透視長裙露肉。英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）與美國女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）則相對密實。

拍賣里奧仔肖像畫籌善款

晚宴由美國饒舌女歌手Queen Latifah主持，表演嘉賓包括美國男歌手Adam Lambert與美國女歌手Halsey，19位名模有份行天橋。美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）遲到，戴住鴨舌帽低調入場，剛好見證拍賣環節賣出一幅由英國藝術家Damien Hirst繪畫他、有兩人簽名的肖像畫，籌得約936萬港元，收益將撥捐愛滋病研究基金。