英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 開心娜娜和月亮寶寶
10:25 搗蛋小女巫（Ⅰ）
11:00 時空大冒險（Ⅰ）
11:30 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 穹蒼下的世界：北西班牙（S）（粵／英麗音）
2:00 財經演義
2:30 世界勝景之最（S）
3:25 藍海世界（ⅤⅡ）（S）
3:50 創新國度（ⅩⅡ）（S）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 開心娜娜和月亮寶寶
5:30 彩虹小王國
6:00 世界酒店之最（Ⅱ）（S）（粵／英麗音）
6:55 100道風味
7:00 手語新聞報道（S）
7:25 話說當年
7:30 七點半新聞報道（S）及天氣報告（S）
7:55 滋味小廚
8:00 大城小廚繼續煮（S）
8:30 動物的奇妙外衣（S）（粵／英麗音）
9:30 悍戰太平洋2起義時空（PG）（S）
11:45 晚間新聞（S）及話說當年
12:10 Hong Kong Direct（馬會）
12:25 魔戒首部曲：魔戒現身（PG）（S）（粵／英麗音）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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