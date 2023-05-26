1:00 穹蒼下的世界：北西班牙（S）（粵／英麗音）

2:30 世界勝景之最（S）

6:00 世界酒店之最（Ⅱ）（S）（粵／英麗音）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

