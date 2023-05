天娜早於50年代已開展長達60年的樂壇生涯,當年她與音樂人老公Ike Turner組成夫婦組合因而打響名堂,在1978年她因不堪長期被丈夫虐打而離婚。沉寂多年的她於80年代再戰樂壇,1984年推出的第5張個人專輯《Private Dancer》令事業登上高峰,推出名曲包括《What's Love Got to Do with It》。天娜於2013年與德國音樂監製Erwin Bac結婚,並定居瑞士。她近年飽受病患困擾,包括在2016年患上腸癌,翌年則因為腎衰竭而獲Erwin捐腎續命。死前兩個月天娜趁「世界國際腎臟日」於社交網撰文,她表示後悔不好好保護腎臟,令人懷疑她的死與腎病有關。