康城首映負評如潮 Jennie處女劇遭狠踩似鹹片

韓團BLACK PINK成員Jennie出師不利，首度參演的美劇在《康城電影節》曝光後狂吸負評，遭狠批內容低俗似鹹片，處女作被彈得一文不值！而前日亮相紅地氈的韓星宋仲基臨時反口，未有攜大肚老婆亮相。

爆紅全球的Jennie首度進軍國際影視界的HBO美劇《偶像漩渦》（The Idol），日前在《康城電影節》作全球首映，她盛裝亮相紅地氈造勢。該劇由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp擔正，因有Jennie處女演出而備受期待，可惜在首映禮播出首2集後負評如潮。影評人狠批內容低俗下流、有性別歧視之嫌，又指劇中飾演精神崩潰的天后Lily-Rose Depp每次出場都賣弄色情與性愛，甚至有她用冰塊自慰的場面，卻忽略故事立體性與角色塑造，內容沒半點深度與內涵，明顯只想借助過激的裸露及性愛場面吸引觀眾，結果適得其反，令作品看起來很低俗，淪為鹹片的質素。有海外影評網站為該劇評分，100分滿分僅得9分，成績悽慘，對Jennie首度進軍國際的處女劇給予致命一擊。

宋仲基反口 老婆冇影 除了Jennie外，韓國男星宋仲基主演的黑幫片《禍亂》前晚亦在康城舉行首映，今次是他入行以來首次行康城紅地氈。他之前在訪問中事先張揚會帶同孕妻Katy Louise Saunders一同出席首映，最終卻未見妻子蹤影，他偕片中拍檔包括女主角金亨瑞（BIBI）等一同出席。事後有傳媒問宋仲基方面的回應，他們表示他是為了妻子安全着想才臨時改變計劃，亦考慮到影片充滿暴力場面，基於胎教問題認為孕婦不宜觀看，故沒有帶老婆現身。

另一方面，越南名導演陳英雄執導的法國電影《La Passion De Dodin Bouffant》前晚在康城舉行首映禮，一眾名人紅星現身紅地氈。向來衣着大膽的德國模特兒主持Heidi Klum以超性感造型現身，身穿配以超巨型披肩的黃色性感開胸長裙，在紅地氈上不停用雙手揚起披肩「大鵬展翅」，期間因動作太大而多次意外露點。Heidi露點搶Fo外，瑞典超模Elsa Hosk亦以奇裝異服亮相，化身紙公仔穿上一條特別設計的「紙板裙」現身，以奇招取勝！此外，紅地氈上亦見到韓國女團aespa、內地女星姚晨及香港男星李治廷盛裝登場，星光熠熠。