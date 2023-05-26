暢所欲玄：早行運早享受二十年吉運（下）

上文提到初夏與初冬出生的，巳亥月出生順行大運的25至45歲吉運，十年的事業開創十年收成。現在介紹深冬與深夏出生的丑未月，逆行大運，5至25歲行子亥或午巳運，25至45歲，運行戌酉或辰卯吉運。

深夏未月出生，逆行午巳辰卯運，25歲行辰水庫之運。深夏未月氣溫盛熱與乾燥，當大運見到水庫，命局得到濕潤的水庫調節，自然生機蓬勃。初出茅廬的事業際遇，平步青雲。十年事業發展在高位，到35歲行卯木運，卯與深夏未月半合木局，卯木轉化未月之乾燥之氣，令命主有十年承接前運之機遇，從而積累收成。

深冬丑月出生，逆行子亥戌酉運，25歲行戌火庫之運。深冬丑月氣溫寒冷至極，當大運見到火庫，命局得到雪中送炭之火庫調節。十年大運從此來，之後再行酉金當合丑月，酉丑半合金局，寒濕之氣得以轉化，運氣得以承繼，二十年光陰，事業錢財由此興。

相信這樣人生，很多人會感謝蒼天，感謝社會帶來這美好的運氣，但現實主人翁偏偏認為，這樣的命運是自己掌握而來。讀者認為呢？

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅