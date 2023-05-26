娛樂

森美腦霧嚴重 計劃退休
藝人森美昨日出席活動，自爆新冠康復後出現腦霧後遺症：「有時講到一半個腦會一片空白，我依家同（電台拍檔）小儀、梁嘉琪嘅水平接近咗。」他指兒子由英國回流返港讀醫，女兒就未決定會否到外國升學，笑言若她留港讀書，自己賺多一年錢就可以退休。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc