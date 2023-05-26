5月26日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月26日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
森美腦霧嚴重 計劃退休
藝人森美昨日出席活動，自爆新冠康復後出現腦霧後遺症：「有時講到一半個腦會一片空白，我依家同（電台拍檔）小儀、梁嘉琪嘅水平接近咗。」他指兒子由英國回流返港讀醫，女兒就未決定會否到外國升學，笑言若她留港讀書，自己賺多一年錢就可以退休。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230526-0526_00282_063/森美腦霧嚴重--計劃退休
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc