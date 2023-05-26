史上最嚇人座位圖 學友馬來西亞開騷 網民鬧1,700蚊坐山頂
「歌神」張學友巡迴演唱會消息一出，全球歌迷熱切期待，惟馬來西亞一站的演唱會票價和座位表曝光，網民驚訝一張約1,700港元的門票竟然要坐山頂位，引爆熱議！
張學友的《張學友60+巡迴演唱會》將於今年8月在馬來西亞舉行6場演出，連續兩個周末於吉隆坡亞通體育館舉行。消息一出，當地粉絲熱切期待他大駕光臨，一睹偶像風采和醉人樂曲。演唱會門票票價分別為1,188令吉（約2,026港元）、988令吉（1,690港元）、688令吉（約1,173港元）和388令吉（約661港元） ，而且未包含行政和手續費，不少網民覺得票價偏高！
最便宜票價只得兩個區域
主辦單位亦公布演唱會座位表，以4種顏色劃分4種不同票價的座位，有網民發現部分988令吉的座位竟是在「山頂」正中間，而1,188令吉部分座位則在「山頂位」的下一層，不少網民炮轟：「988令吉也要坐山頂」、「看過史上最嚇人的演唱會座位圖」、「一大半是VIP，而且山頂都要分688和988，便宜的從388直跳688，你們這錢是真的賺很大」、「這個座位這個票價真的嚇死人，新加坡的便宜好多。」有眼利網民發現，1,188令吉的VIP區佔了演唱會大部分，最便宜的388令吉則只有兩個區域。
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