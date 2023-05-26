史上最嚇人座位圖 學友馬來西亞開騷 網民鬧1,700蚊坐山頂

最便宜票價只得兩個區域

主辦單位亦公布演唱會座位表，以4種顏色劃分4種不同票價的座位，有網民發現部分988令吉的座位竟是在「山頂」正中間，而1,188令吉部分座位則在「山頂位」的下一層，不少網民炮轟：「988令吉也要坐山頂」、「看過史上最嚇人的演唱會座位圖」、「一大半是VIP，而且山頂都要分688和988，便宜的從388直跳688，你們這錢是真的賺很大」、「這個座位這個票價真的嚇死人，新加坡的便宜好多。」有眼利網民發現，1,188令吉的VIP區佔了演唱會大部分，最便宜的388令吉則只有兩個區域。