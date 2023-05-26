內地女星楊紫日前出席時尚文化活動，身穿粉紫色羽毛長裙，艷光四射！活動期間下着雨，她步入會場時又剛好刮起大風，要不時撥弄頭髮，有點狼狽，幸好她非常專業，未因淋雨而「變臉」，全程面露微笑，盡顯端莊溫柔一面。同場還有女星歐陽娜娜，穿上火紅Tube Dress晒香肩及玉背，女人味滿瀉。