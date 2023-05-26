中娛星動：同人唔同命！孫儷上堂備戰新劇 楊冪「中槍」被嘲冇得救

早前有指孫儷將跟胡歌、王凱及劉濤合演新劇《以子之名》，令劇迷相當期待，笑指她終於回歸正業。日前其工作室上載她在電腦前做功課、讀劇本的照片，寫道：「做任何事都百分百投入的儷Boss，已經提前開啟上崗模式，跟着台詞老師走進人物角色。」網民一致讚好，紛紛留言：「看到認真工作的姐很棒，期待你的新作品。」

Fans力撐勇於挑戰

另一方面，向來被指演技欠佳的楊冪接受內地傳媒訪問，自爆拍攝《哈爾濱1944》時請了表演老師一起練台詞及情緒，可惜同人唔同命，未贏得網民讚賞之餘，更被嘲請了老師依然無助演技，網民毫不留情寸道：「我還以為第一次請老師，既然以前一直請，看來是真沒救了！」、「看了這段訪問都替楊冪害怕，這些年來她的演技被嘲是有目共睹，主流獎近5年零提名！」不過亦有Fans護航，力撐：「在楊冪身上看到的是演員對表演的敬畏和熱情，勇於挑戰，這才是真誠有態度。」