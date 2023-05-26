飛外地影婚照未成行 湯洛雯投訴：等緊馬國明個期！

藝人湯洛雯、陳展鵬和黃智雯昨日宣傳無綫新劇《隱門》，靚湯劇中有小量動作場面，有場被劇中父親張國強狂打頭，令她回憶起小時候被爸爸打手掌，她表示不打算跟馬國明一同收看新劇：「佢想同我一齊睇，我怕尷尬，都係叫佢客廳睇，佢鍾意即時睇，我就鍾意重溫。佢都好鍾意叫我睇佢啲劇，最近兩套劇《隱形戰隊》同《法言人》都好睇。（有機會再成為視帝？）喺我心目中佢向來係視帝。」她表示馬國明不會對她演戲有任何負評，自己則未有資格評論對方的演技，平日經常要求對方劇透，有次更出動秘密武器逼就範：「我有次好認真同佢講，我想你對我坦白，佢好緊張，我話你講畀我知劇中邊個係奸人，佢都冇講，只肯點頭同搖頭。」