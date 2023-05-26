飛外地影婚照未成行 湯洛雯投訴：等緊馬國明個期！
湯洛雯（靚湯）和馬國明元旦公布訂婚至今仍未影婚紗相，原來馬國明劇接劇分身乏術，往外地拍婚照遲遲未能成行，遭到靚湯投訴！不過靚湯對未婚夫的演技讚不絕口，尤其近日套套精彩，永遠是她心目中的視帝。
藝人湯洛雯、陳展鵬和黃智雯昨日宣傳無綫新劇《隱門》，靚湯劇中有小量動作場面，有場被劇中父親張國強狂打頭，令她回憶起小時候被爸爸打手掌，她表示不打算跟馬國明一同收看新劇：「佢想同我一齊睇，我怕尷尬，都係叫佢客廳睇，佢鍾意即時睇，我就鍾意重溫。佢都好鍾意叫我睇佢啲劇，最近兩套劇《隱形戰隊》同《法言人》都好睇。（有機會再成為視帝？）喺我心目中佢向來係視帝。」她表示馬國明不會對她演戲有任何負評，自己則未有資格評論對方的演技，平日經常要求對方劇透，有次更出動秘密武器逼就範：「我有次好認真同佢講，我想你對我坦白，佢好緊張，我話你講畀我知劇中邊個係奸人，佢都冇講，只肯點頭同搖頭。」
靚湯透露正積極減肥，籌備外地影婚紗照，並即場作出投訴：「仲等緊馬國明個期，因為佢好似仲要拍多套劇。」她指馬國明欠缺儀式感，但她覺得婚照是一個美麗回憶。她又指尚未構思婚照主題，但不會有獨角獸元素，覺得大家都成熟了。
黃智雯捱打周身傷
同劇的陳展鵬與黃智雯原來是首次合作拍劇，智雯透露有大量肢體碰撞場口，包括掌摑、被叉頸、拖行，甚至虐打都有，有場戲她更被吳岱融叉頸扯頭髮，拖行到後巷撞向牆最深刻，拍完發現滿身瘀傷，因效果太逼真，每次見到對方，想起畫面就有點怕。她指拍攝期間經常崩潰，精神壓力大兼沉鬱，回到家中變得生人勿近。展鵬稱當日目擊整個拍攝過程，笑言吳岱融錯把智雯當成自己，才會變得重手。
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