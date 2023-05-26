娛圈單打：自製婚變疑雲 解釋難以服人

婚後一直以恩愛形象示眾的楊茜堯和羅子溢，仔女都生咗兩個，照計打風都打唔甩。豈料楊茜堯突然在社交網發文，直指有人講大話，「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢」，仲話「我唔出聲唔代表我唔知」，句句有骨，網民即時聯想係咪鬧婚變。

有見事情鬧大，兩公婆連忙否認，聲稱只係為咗朋友講大話而唔開心，羅子溢更以「啋」一聲回應婚變，話得啖笑。好咯，成件事睇嚟只係誤會一場，雨過天青。

之不過咁，楊茜堯向來謹言慎行，形象大方得體，突然嬲爆出Po，而且說得不清不楚，完全不似她的風格。如果只係被朋友激嬲，似乎反應過激咗啲，難怪網民對兩公婆的解釋唔收貨，不是說她死撐，就是說他們造新聞博宣傳。

講真，這對銀色夫妻今時今日係咪仲要博宣傳，實在令人疑問，皆因楊茜堯早已半上岸，一切以家庭為重，得閒拍吓劇見吓觀眾，維持知名度，早已過咗卯足全力爭上位的階段。羅子溢則轉攻內地市場，曾透露有意舉家移居內地，開口閉口都是老婆經、兒女經，逐漸建立起專一顧家的好男人形象。

有口痕友就提醒，仲係叫緊羅仲謙兼未結婚嗰陣，羅子溢個底都幾花，最轟動莫過於被前女友傅穎指控虐打，仲直斥有人「講嘢冇句真」，形象直插谷底。好不容易在電視台拍劇洗底，其後邂逅大5歲的楊茜堯，終於修心養性，雖然拍拖期間被爆「車震」哄動全城，但最終修成正果。二人由相識至今超過10年，外界都大讚楊茜堯馭夫有術。幸福家庭得來不易，相信大家都會好好珍惜。