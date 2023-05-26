「星二代」意大利交鋒 沈月光希神顏大戰 宋茜霸氣「胸」降

「最美星二代」沈月獲邀到意大利出席活動，與「最強星二代」木村拓哉女兒光希撞到正，兩位女神正面交鋒，怎料同場殺出內地女星宋茜，打大心口搶風頭。

有「最美星二代」之稱的邱淑貞女兒沈月，遺傳了母親的優良基因，天生美人胚子。向來是時裝品牌寵兒的她，不時獲邀出席各大國際品牌的公開活動，日前便應邀到意大利睇騷，成功向同場的奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）、泰國版《流星花園》人氣男星Dew等集郵，惺惺相惜！

網民鬥撐 不過最令人驚喜的，是她與堪稱「最強星二代」的日本男神木村拓哉細女木村光希（Koki）同場，兩位女神正面交鋒，大鬥顏值！光希梳了All-back髮型，將美人輪廓清晰呈現，加上笑容滿面，高貴大方；至於沈月妝容較濃，美好身段在貼身晚裝下表露無遺，身材略勝一籌！雙方的Fans分別為偶像發聲：「沈月顏值太高了」、「沈月身材凹凸有致」、「光希更有星味，沈月倒覺得像富貴花的氣質」、「木村光希頭身比例挺不錯，比沈月高、頭比沈月小」，非常熱鬧。

兩女本來搶盡風頭，怎料現場殺出「程咬金」、韓團f(x)前內地成員宋茜，一身「無止境式」開胸上衣露出東西半球，以終極性感艷壓全場！