莊鍶敏瞓身騷Body

出名好身材的藝人莊鍶敏日前出海放鬆，之後在社交平台分享靚相，見她穿上三點式躺在船上狂擺側身「漏奶」的誘人甫士，又晒白滑長腿，非常吸睛！她留言：「天氣沒有很好，但心情很好。」網民紛紛留言：「太美了」、「要流鼻血」、「索到爆啊」、「身材好掂」。