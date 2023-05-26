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龍門陣
關曉彤女神降臨 造福人群
內地女星關曉彤愛情事業兩得意，與頂流紅星男友鹿晗拍拖6年屢傳婚訊。事業如日方中的她，近日獲邀到法國出席《康城電影節》，華麗行紅地氈備受注目。
她穿上法式吊帶紅裙，貼身設計凸顯其S形曲線，加上紅唇和一頭鬈髮，隨風吹起風情萬種，令人眼前一亮。有網民高呼女神降臨，造福人群。
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