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突破500萬人！DJ Soda強調冇買粉絲
韓國「夜店女王」DJ Soda早於數年前已在全球打響名堂，近年不斷在世界各地的夜店舉行巡迴騷打碟吸金，社交網追隨人數與日俱增，日前終突破500萬大關！她興奮上載嘟嘴派心谷「湯碗胸」的性感相派福利，留言表示靠努力經營社交網才累積到這個成果，絕非用錢購買追隨者。
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