桃月梨子Cosplay唔錫身

日本索女桃月梨子有樣有身材，在寫真界人氣高企，早前她被爆暗撻合演劇集《魔進戰隊煌輝者》的20歲小鮮肉男星小宮璃央，發展姊弟戀。梨子被「私有化」依然唔錫身，最近再為雜誌影性感寫真，出名愛Cosplay的她大玩百變造型，化身學生妹與兔女郎，睇到Fans噴鼻血！