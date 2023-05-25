行到唔願走 首映遲開場 湯漢斯紅地氈被趕 扯火手指指

入圍今屆康城「主競賽單元」的荷里活大卡士電影《小行星都市》（Asteroid City），於香港時間昨日凌晨舉行盛大首映禮，導演韋斯安德遜（Wes Anderson）率領片中紅星包括奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）及「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等現身，向來是「好好先生」的湯漢斯竟當眾發火！

湯漢斯與影星妻子麗達韋遜（Rita Wilson）行紅地氈時，懷疑因逗留太耐而被驅趕，繼而與工作人員指手畫腳理論！2人被傳媒拍得黑晒面手指指，但不久便「歸隊」會合拍檔在樓梯頂影大合照，而湯漢斯亦回復笑容，拎住手機周圍影。身穿吊帶低胸裙的史嘉娜亦偕編劇老公Colin Jost一同行紅地氈，並當眾摸面放閃，打扮向來備受讚賞的她，今次卻被網民批評跌晒Watt。由於眾星在紅地氈逗留太耐，導致電影押後20分鐘才開場。

范冰冰連走多場 除了《小》片一眾巨星外，英國超模Rosie Huntington-Whiteley、內地女星范冰冰等亦繼續做「氈星」現身首映，當中冰冰身穿性感毛毛露肩裙，與創科富豪馬斯克（Elon Musk）的母親Maye Musk手挽手亮相，2人又在車中嘴對嘴自拍。冰冰開直播透露2人已約好下午茶，並送上其品牌面膜，期待對方的用後感。

出席首映後，冰冰換上另一戰衣出席船上派對，同場還有荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及史嘉娜祖漢遜等。極為活躍的冰冰，較早時候還出席英國超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）的生日派對，行程夠晒豐富。