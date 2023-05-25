暢所欲玄：萬般皆是命

有兩句諺語：「萬般皆是命，半點不由人。」其實是出自《警世通言．卷一七．鈍秀才一朝交泰》：「其年正是三十二歲，交逢好運，正應張鐵品先生推算之語。可見：萬般皆是命，半點不由人。」

難道這就是叫世人認命，消極對待人生，放浪形骸嗎？不是。這兩句實在是說得對，裏面說的「命」就是先天的條件，例如：出生的年月日時、地點、家庭環境、世界局勢、人種等等，這些是不能控制的，就是所謂的「命」。這「命」雖然決定了你的先天條件，但不是代表了你人生就如此去過。

好像玩遊戲的一開始，會隨機分配玩家角色的各項能力值，有角色攻擊力強但靈敏度低，有角色生命力強但防禦力低等等，這些可以說是遊戲角色的「命」，但得到較為不如意的角色，就要放棄嗎？不是的。你還能決定如何去控制這個角色，好好去享受遊戲的樂趣。攻擊力強就以近戰殺敵為主、魔法力強就遠程攻敵或輔助前鋒、靈敏度強就去做探子，各司其職，各守本分。如果硬是去按自己心意，不順其勢，反其道而行，遊戲自然難玩，人生當然不開心啦！

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