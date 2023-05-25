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楊千嬅被嫌太瘦攞正牌狂食
歌手楊千嬅展開50多站巡迴演唱會，將於5月27日及28日在廣州舉行首站，她拍片自爆竟被造型師嫌過瘦，她笑說：「嗰日我去試衫，真係28年第一次，造型師同我講『楊小姐你不如肥番少少，我驚你撐唔起件衫……』真係未試過演唱會前可以食朱古力同薯條，哈哈！」
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