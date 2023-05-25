溫碧霞讚老公完美陳豪冇得比

溫碧霞昨到新城電台宣傳其監製的電影《我們的十八歲》及電影主題曲《光影之旅》，劇本花了3年時間撰寫，即將上映，感覺似BB快將出世。電影以她的經歷拍成，自言一生傳奇，15歲離家出走被星探發掘，憑電影《靚妹仔》一炮成名，讚戲中父親狄龍威嚴神似，戲中老公陳豪無法與老公相比，笑言老公是完美。