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郭羨妮帶女兒踩Roller慶生
港姐郭羨妮日前帶同女兒結伴玩滾軸溜冰，相當盡興。郭羨妮技術不錯，在人群中穿插來去自如，女兒則有點緊張，全程捉實媽媽，郭羨妮說：「今天是女兒的11歲生日，她想做些從未做過的事，便決定帶她去滾軸溜冰。我自己就懷舊一吓，因為小時候也會在家裏的走廊溜着玩。女兒跌兩遍就學會了。」
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