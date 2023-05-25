拍劇壓力大 想演得更好 林夏薇暴瘦跌Cup險走光

藝人林夏薇忙於為收視高的電視劇續集開工，自爆緊張想演得好，導致壓力暴瘦，體重急降，真空Deep V上陣的她，身材縮水險走光。

林夏薇（薇薇）昨日以代言人身份出席活動，穿着開胸裙的她，「波」邊若隱若現，她表示驚走光，忙於拍攝《逆天奇案2》的她透露最近消瘦不少：「之前被媽咪養肥嘅3kg，已打回原形，今日件衫本來好啱身，但今日着上去鬆咗，所以有啲驚。」她表示第一次拍續集特別緊張，尤其是第一輯成績理想，當然希望續集再好些，可能造成給自己很大壓力。提到《法言人》收視理想，觀眾對她與馬國明、張頴康、黃嘉樂的友情歲月好受落，也喜歡她與馬國明這對CP，她也期待開拍續集。

馬國明領軍報捷 薇薇因有工作未有現身昨午的《法言人》祝捷會，身為男主角的馬國明「領軍」，宣布該劇大結局當晚錄得25.3收視，myTV SUPER 7天跨平台總直播點擊率約440萬。

雖然趕戲一臉倦容，但馬國明聞得收視佳績亦很開心。對於《法》劇推出前，接二連三有其主演的劇集推出，一度擔心「觀眾睇厭」，如今成為收視福將，馬國明謙稱：「福將就唔講得，係好運啫，觀眾鍾意睇我演嘅戲梗係開心啦。（拍《新聞女王》享受同佘詩曼鬥戲？）梗係，佢係一個好好嘅對手，好照顧拍檔，又會萬歲請大家食嘢。」而同劇的黃嘉樂及趙璧渝講述工作人員的幫忙，即變得感性，後者更數度哽咽。