中娛星動：歷代「浪姐」任幫唱嘉賓 容祖兒強勢回歸 惡鬥王心凌

天后容祖兒和台灣女星王心凌均憑內地真人騷紅到發紫，有傳她們獲邀將回歸節目新一季，擔任幫唱嘉賓，屆時將正面交鋒，網民紛紛表示期待！

內地明星真人騷《乘風破浪》系列每次開播都備受關注，上季王心凌憑節目再次爆紅，掀起全城熱話，現時播得如火如荼的《乘風2023》（簡稱「浪姐4」）亦話題不斷，先有傳徐懷鈺在公演時連番失誤拖累隊友，遭賈靜雯在台上暗寸，日前劇組公開片段再惹爭議，因為在危險組第28名的陳意涵，在小組考核時竟然贏了舞台經驗豐富的許靖韻，成功晉級二公舞台，惹來網民怒轟：「論實力許靖韻高過陳意涵，結果卻是陳意涵留下！」而賈靜雯和陳嘉樺聽見淘汰名單後的開心反應，也遭受網民炮轟！

瘋傳6月5日錄影 而《乘》近日再出新招谷話題，將召集前3季的「姐姐」回歸擔任幫唱嘉賓，分3組各自帶領一位已被淘汰的「姐姐」進行復活賽，包括第一季的李斯丹妮、郁可唯和孟佳，第2季是吉克雋逸、江映蓉及容祖兒，第3季則是王心凌、鄭秀妍（Jessica）與于文文。祖兒與王心凌今次強勢回歸節目，自然成為焦點所在。

而網上瘋傳名單中的錄影日期為6月5日，不少網民即翻查王心凌的社交平台，發現她本月20日發文懷念昔日參與《浪姐3》的日子：「去年520在三公，今年520在Pilates，每一天、每一年，希望我們都可以被愛包圍。」有網民發現她當時發文的IP顯示仍在台灣，相信她仍未啟程。