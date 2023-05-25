鏡仔Solo大細超惹不滿 「新人王」Jeremy忍夠 圓夢開音樂會

MIRROR隊中「花美男」Jeremy未獲公司安排Solo演唱會，惹來Fans抨擊不公，發起行動為他爭取。昨日Jeremy終於報喜獲安排舉行音樂會，並直言忍耐已久，呼籲Fans一同完成這個夢想的舞台。

Jeremy在今屆樂壇頒獎禮掃走男新人獎「3金1銀」，氣勢如虹。上星期MIRROR公布隊中「人氣王」姜濤、Anson Lo、Edan與Jer將於暑假分別舉行個人演唱會，而副隊長Anson Kong與Ian則被安排明年開騷，消息公布後，盛傳Jeremy Fans對經理人公司MakerVille大為不滿，抱怨偶像冇份，並發起「Jeremy Solo Concert」訴求，而隊友Ian亦為他發聲：「佢係每次演出都準備得好好嘅人，好希望佢擁有自己嘅舞台。」

見Fans群情洶湧，有指Jeremy在群組留言安撫：「見到大家都好緊張我，謝謝大家一直都支持我，大家再等多一陣，期待吓。」昨日他終於在社交網報喜：「驚喜嗎？我其實忍咗好耐好耐，知道大家都好心急，但係我唔可以話畀大家知，依家終於可以啦！」原來MIRROR「上弦6子」兩年前演出的《MOOV LIVE音樂會》即將回歸，第一擊主角便是Jeremy，他分享相關消息並寫道：「一齊完成呢個夢想嘅舞台。」

「姜糖」疑遭中傷 此外，MIRROR 4子為個人演唱會舉行記者會當日，有讀者爆料指「姜糖」通宵排隊期間製造噪音，被居民投訴滋擾。昨日有聲稱當日在場的鏡粉，質疑是隊友Fans誇大或捏造事件中傷「姜糖」，揚言目睹一名隊友Fans偷拍談話的「姜糖」再公開影片。