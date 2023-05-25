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杜穎珊旅行鬆一鬆

杜穎珊 杜穎珊
杜穎珊
曾任節目《#後生仔傾吓偈》主持的杜穎珊，早前分別於尖沙咀及銅鑼灣投資兩間瑜伽中心，生意不俗。她放下繁忙工作，獨自到新加坡、印尼、內地及台灣旅行減壓。她於印尼及內地都有跟當地的著名瑜伽老師上堂，增值自己。她又於社交網上載吸睛水着相，穿上紅色泳衣大晒美好身材。
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