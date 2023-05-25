娛圈單打：限韓令解禁無期 大明星躺着中槍

想當年，美國在南韓部署「薩德系統」，導致中韓關係全面惡化，「限韓令」重創韓流產業，南韓四大娛樂公司總市值縮水逾3億美元，至少30部影視劇、20多個韓流明星受影響。如今事過境遷，原以為韓流已被解禁，豈料政治一日都嫌長，隨着尹錫悅政府積極隨美反華，不僅韓星解禁無期，就連內地明星也受波及。

最無辜要數Angelababy。她因為先後於香港和澳門欣賞BLACK PINK演唱會，因而遭內地網民出征，狠批「舔韓」、「崇洋媚外」、不愛國。其孭飛新劇《暮色心約》慘成代罪羔羊，突然抽起重審，至今未定映期。

另一慘受連累的是CNBLUE主音鄭容和，他原定參加內地音樂選秀節目《奮鬥！新生一班》，人已飛抵北京打卡開工，豈料72小時後就無聲無息打道回府。有指內地網民向當局檢舉「抵制韓國藝人來華」，有關綜藝騷不得不跪低，即時飛起鄭容和，以免整個節目遭禁播。

即係咁，娛樂事小，國家事大，睇少陣韓星並非大損失，跟隨國家政策做法準不會錯。之但係，連睇個演唱會也遭口誅筆伐，則似乎誇張了些少。須知道，不少內地粉絲也熱愛追韓星，親自飛到南韓也在所不惜，Baby不會是唯一；何況內地觀眾對韓劇同樣趨之若鶩，網絡盜版隨處可見。

更不必說，另一綜藝節目《浪姐》系列不乏韓星參與，現在才知仍未解禁，咁大家究竟睇咗啲乜？至於鄭容和，他早前來港擔任林俊傑演唱會嘉賓大獲好評，今次北京行「速去速回」，只能嘆句唔好彩。