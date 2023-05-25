陳自瑤帶貨 威到去杭州 陳敏之升呢「財女」 睇齊內地頂級網紅

「財女」陳敏之近日進軍內地市場，頻頻做直播帶貨外，更獲邀為內地最大網上交易平台拍廣告，與內地頂級主播一齊現身廣告片，認真威水。另一「吸金女」陳自瑤亦升呢直播女王，絕不遜色！

近日榮升無綫「財女」的陳敏之不停為公司做直播帶貨，更紅到內地，日前在上海為內地最大網上交易平台拍廣告，她化身超能媽媽，相當生鬼。該廣告最厲害是除了有敏之外，還有內地超級網紅「口紅一哥」李佳琦與羅永浩，雖然敏之不是跟他們一同拍攝，但能於同一廣告中出現，她坦言非常開心，希望有機會跟擁有數千萬粉絲的超級主播李佳琦學習。

廣告燈箱無處不在 她受訪時表示：「之前我飛咗去上海為呢個平台下月中嘅盛典拍攝廣告，呢條廣告片能夠令我同好欣賞嘅前輩李佳琦老師、羅永浩老師一齊現身，真係好榮幸。我好鍾意睇直播，真係好希望能夠有朝一日同兩位老師合作。」她向來有研究化妝品與護膚品，若能夠跟李佳琦做一場直播或上對方節目，會開心到癲：「因為主播真係唔容易做，我仲有好多嘢想喺佢哋身上學習。」

提到內地的巴士站、地鐵站都見到敏之的大型廣告燈箱，她開心說：「好多朋友經過都Send畀我睇，又喺我廣告前面打卡。」問到是否酬勞豐厚？她笑言：「我都唔諗酬勞，最緊要有機會，自己一直默默耕耘，希望有進步。」

至於前年已開設個人網上頻道、同樣吸金力強的陳自瑤繼續發威！早前她與馬國明做直播帶貨，全場銷售額突破8,300萬港元，日前她專程飛到杭州再做直播，她表示：「呢幾年都冇返過內地，今次係第一次有品牌方邀請做直播嘉賓，係一個新嘗試，好開心有呢個機會。」談到近期頻頻接Job，她說：「還可以啦，種類多元化咗，公司有新嘢畀我哋試之餘，又有機會去其他地方做。（內地酬勞好好？）正常價錢啦，希望陸續有嚟。」